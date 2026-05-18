В Магнитогорске полицейские за 30 минут раскрыли кражу умной колонки

В Магнитогорске полицейские за час раскрыли кражу умной колонки и вернули её хозяйке. Об этом сообщили в МВД по Челябинской области.
В отдел полиции «Правобережный» обратилась местная жительница 1973 года рождения с заявлением о пропаже умной колонки стоимостью 12 тысяч рублей. Устройство похитили в помещении одного из предприятий города. Благодаря оперативным действиям сотрудников подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Им оказался безработный ранее не судимый местный житель 2004 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъяли и вернули владелице. В соцсетях женщина поблагодарила полицейских. Вора нашли за 30 минут, а ещё через час колонка была возвращена. «Вы вернули нам уверенность в защите!» — написала потерпевшая.
