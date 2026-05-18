Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новгородской области мужчина погиб при падении остановки

В Новгородской области пенсионер скончался после падения автобусной остановки. На мужчину рухнула металлическая конструкция, когда он ожидал транспорт. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Новгородской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины, на которого рухнула автобусная остановка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Трагедия произошла 4 мая в поселке Панковка Новгородского района. На трассе Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков на 69-летнего мужчину, ожидавшего общественный транспорт, рухнула металлическая конструкция остановочного комплекса.

Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось — от полученных травм он скончался в больнице. Как уточнили в Новгородском СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».