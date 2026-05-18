В Новгородской области мужчина погиб при падении остановки

В Новгородской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины, на которого рухнула автобусная остановка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Трагедия произошла 4 мая в поселке Панковка Новгородского района. На трассе Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков на 69-летнего мужчину, ожидавшего общественный транспорт, рухнула металлическая конструкция остановочного комплекса.
Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось — от полученных травм он скончался в больнице. Как уточнили в Новгородском СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».