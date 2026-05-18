В Перми на женщину у подъезда напал насильник

Насильник напал на пермячку около подъезда, сообщает «КП-Пермь».
Вечером 4 мая у дома на улице Льва Шатрова неизвестный мужчина напал на девушку. Он повалил её на землю и потребовал открыть дверь. Пермячка трижды пыталась вырваться и позвать на помощь, но нападавший силой закрывал ей рот, пытаясь изнасиловать. По словам сестры пострадавшей, мужчина шёл за девушкой несколько домов и следил за ней. При этом он ничего не украл. Сестра предположила, что нападавший находился под воздействием наркотиков или других веществ.
Девушку спас случайный прохожий, который гулял с собакой. Пострадавшая сначала боялась обращаться в полицию — опасалась, что насильник вернётся, чтобы отомстить. Но родственники убедили её написать заявление. Через несколько дней после нападения сестра пострадавшей задумалась о переезде в другой район или покупке машины, хотя до работы ей всего пять минут. Теперь, когда девушка поздно возвращается, она просит подруг проводить её, разговаривает по телефону или встречается с сыном, который как раз приходит с тренировки.
О случившемся пермячка рассказала в соцсетях — она надеется предупредить других и просит откликнуться тех, кто может опознать нападавшего или тоже пострадал от него.
В пресс-службе УМВД по городу Перми «КП-Пермь» сообщили, что по заявлению женщины в Свердловском отделе полиции проводится проверка.
Приметы нападавшего: славянской внешности, короткие чёрные волосы, щетина, рост около 160−165 см, возраст примерно 27−33 года. Был одет в чёрно-белую олимпийку и спортивные штаны.