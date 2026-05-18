В Перми на женщину у подъезда напал насильник

Девушку спас случайный прохожий, который гулял с собакой. Пострадавшая сначала боялась обращаться в полицию — опасалась, что насильник вернётся, чтобы отомстить. Но родственники убедили её написать заявление. Через несколько дней после нападения сестра пострадавшей задумалась о переезде в другой район или покупке машины, хотя до работы ей всего пять минут. Теперь, когда девушка поздно возвращается, она просит подруг проводить её, разговаривает по телефону или встречается с сыном, который как раз приходит с тренировки.