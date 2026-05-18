Самарскому экс-министру грозит 5 лет

Бывший руководитель Министерства транспорта Самарской области Иван Пивкин обжаловал приговор по делу о воспрепятствовании деятельности подрядчика в интересах своих компаний.

Источник: НИА Самара

Шестой кассационный суд рассмотрит жалобу 11 июня. Адвокаты Пивкина — Вячеслав Яблоков и Светлана Крючкова, третий участник — Люция Сафина от ПАО «Дорисс».

Пивкин обвинен в превышении полномочий. По словам Сафиной, он запретил аренду земли для завода компании «Дорисс», что привело к убыткам в 30 миллионов рублей и передаче части контракта другим компаниям. Пивкин вину не признал.

Октябрьский суд признал его виновным по статье 169 УК РФ и назначил штраф, но позже штраф отменили, и Пивкин был освобожден. Апелляционная инстанция изменила приговор на статью 286 УК РФ, добавив личную заинтересованность, и приговорила Пивкина к пяти годам лишения свободы и запрету на определенные должности, сообщает Волга Ньюс.