В Челябинске парень на электросамокате сбил 5-летнего мальчика

По данным Госавтоинспекции, все произошло вблизи дома 9 по Свердловскому проспекту.

В Челябинске парень на электросамокате сбил 5-летнего мальчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Известно, что 22-летний двигался по тротуару на электросамокате, совершил наезд на пешехода 2021 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения. Уточняется, что все произошло еще вечером 15 мая.

Еще одно ДТП зафиксировано в Металлургическом районе днем 17 мая. Около дома 24 по улице 60-летия Октября водитель мототранспортного средства, двигаясь по тротуару, сбил девочку 2012 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Идет его поиски. Школьница травмирована.