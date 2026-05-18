В Челябинске парень на электросамокате сбил 5-летнего мальчика

Еще одно ДТП зафиксировано в Металлургическом районе днем 17 мая. Около дома 24 по улице 60-летия Октября водитель мототранспортного средства, двигаясь по тротуару, сбил девочку 2012 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Идет его поиски. Школьница травмирована.