За выходные в центре Новосибирска полиция составила 193 протокола

Также нашли три точки незаконной продажи алкоголя и привлекли 36 мотоциклистов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 16 и 17 мая прошли оперативно-профилактические мероприятия. Полицейские проверили центр города. За разные нарушения составили 193 административных материала. Больше 170 из них — за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

В отделы полиции доставили 7 человек. Шестеро из них — несовершеннолетние. Двух человек, которые были пьяны, отправили в специализированные медучреждения.

Нашли три торговые точки, где продавали алкоголь с нарушением закона. По ним проводят проверку.

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД провели рейды по мотоциклистам. К ответственности привлекли 36 человек, в том числе троих несовершеннолетних.