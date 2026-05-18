За выходные в центре Новосибирска полиция составила 193 протокола

В Новосибирске 16 и 17 мая прошли оперативно-профилактические мероприятия. Полицейские проверили центр города. За разные нарушения составили 193 административных материала. Больше 170 из них — за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
В отделы полиции доставили 7 человек. Шестеро из них — несовершеннолетние. Двух человек, которые были пьяны, отправили в специализированные медучреждения.
Нашли три торговые точки, где продавали алкоголь с нарушением закона. По ним проводят проверку.
На прошлой неделе сотрудники ГИБДД провели рейды по мотоциклистам. К ответственности привлекли 36 человек, в том числе троих несовершеннолетних.