Прокуратура проверит безопасность на Иртыше после гибели подростка

16-летний омич прыгнул с пирса на спор с незнакомыми.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Кировского округа Омска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности на водных объектах после гибели 16-летнего подростка на Иртыше, об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Трагедия произошла 16 мая в районе улицы Нефтебаза — молодой человек прыгнул в воду с пирса на спор с незнакомыми подростками и утонул. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водоёмах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, следственные органы уже возбудили уголовное дело — его расследование поставлено прокуратурой на контроль. Полиция продолжает поиски: тело до сих пор не обнаружено.

Ранее мы рассказывали, что в Омске усилили рейды на водоёмах.