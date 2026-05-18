В Новосибирске будут судить мужчину, который сбросил потерпевшего с 15 этажа

Трагедия произошла вечером 1 февраля 2026 года. Обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения, вызванном употреблением неустановленного вещества, в ходе конфликта нанёс потерпевшему множественные удары кулаками в область головы. Затем он переместился с потерпевшим на балкон квартиры, где с силой перебросил его через балконную раму с высоты 15 этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте. Убедившись в смерти потерпевшего, Ковынев скрылся. Судебное заседание по данному делу назначено.