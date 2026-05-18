В Новосибирске будут судить мужчину, который сбросил потерпевшего с 15 этажа

В Первомайском районе Новосибирска перед судом предстанет Алексей Ковынев, обвиняемый в убийстве. «Первомайский районный суд г. Новосибирска рассмотрит дело в отношении Ковынева Алексея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в судах общей юрисдикции Новосибирской области.
Трагедия произошла вечером 1 февраля 2026 года. Обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения, вызванном употреблением неустановленного вещества, в ходе конфликта нанёс потерпевшему множественные удары кулаками в область головы. Затем он переместился с потерпевшим на балкон квартиры, где с силой перебросил его через балконную раму с высоты 15 этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте. Убедившись в смерти потерпевшего, Ковынев скрылся. Судебное заседание по данному делу назначено.