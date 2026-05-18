В Брянске арестовали экс-главу регионального МЧС Александра Кобзева

В Брянске заключен под стражу бывший начальник регионального управления МЧС Александр Кобзев. Фигуранта обвиняют в подстрекательстве своих бывших подчиненных к превышению должностных полномочий ради интересов коммерческой структуры, которой он руководил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Брянской области.
По данным следствия, Александр Кобзев, возглавлявший областное МЧС в 2007—2014 годах, после ухода со службы основал коммерческую организацию ООО «Барракуда». Используя авторитет и доверительные отношения с бывшими коллегами, он убедил руководство регионального главка МЧС временно передать его компании государственное пожарно-спасательное имущество.
Эта схема позволила фирме необоснованно получить лицензию на проведение аварийно-спасательных работ. Как отмечают в УФСБ, из-за нехватки штата и оборудования «Барракуда» не была способна реагировать на реальные чрезвычайные ситуации, включая ликвидацию последствий ударов со стороны Украины.
Однако фирма заключила договоры обязательного обслуживания более чем со 100 промышленными предприятиями Брянской, Курской и других областей. Компания обязалась обеспечивать готовность этих объектов к локализации техногенных аварий.
В отношении Кобзева возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к превышению должностных полномочий, и по решению Советского районного суда Брянска он отправлен в СИЗО.