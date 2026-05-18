Массовое ДТП с 8 авто в Волгограде спровоцировал КАМАЗ

Восемь автомобилей, по уточненным данным, столкнулись сегодня, 18 мая, на Второй продольной в Советском районе Волгограда.

— Водитель автомобиля КАМАЗ не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 7 двигающимися впереди машинами, — сообщили предварительные причины аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, что ранее о массовом столкновении автомобилей рассказали очевидцы. На видеокадрах с места происшествия видно, что в числе пострадавших авто есть грузовик, который, судя по всему, является передвижным флюорографическим кабинетом.

На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции. Движение в районе ДТП затруднено.

По данным облздрава, в результате ДТП за медицинской помощью к медикам обратились 2 человека. После осмотра они отказались от госпитализации.

Скриншот с видео на Волгоград / МАКС.

