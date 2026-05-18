Ребенок и трое взрослых утонули в Нижегородской области

По сообщению пресс‑службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, за период с 11 по 17 мая на водных объектах региона произошло четыре трагедии — погибли четыре человека, в том числе 13‑летний мальчик.
17 мая в озере Малибу Володарского округа утонул подросток. По данному факту СК и областная прокуратура инициировали проверки.
В тот же день спасатели извлекли тело мужчины из реки Тёплая в Балахне. Обстоятельства обеих трагедий выясняются.
