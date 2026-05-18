Минлесхоз Хабаровского края прокомментировал ДТП с вездеходом лесоохраны

Накануне, 17 числа в 10:30 (хбр) в районе 154 км автодороги, по направлению г. Комсомольск-на-Амуре — п. Березовый произошло ДТП с участием лесных пожарных.
Восемь человек пострадали в ДТП с техникой лесоохраны в Хабаровском крае.
Инцидент, уточнили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, произошел при доставке личного состава сотрудников КГСАУ «ДВ Авиабаза», в количестве 10 человек, на лесной пожар.
"Водитель вездехода, лесопользователя Солнечного округа, не справился с управлением на гравийной дороге.
По состоянию на 18 мая: 4 сотрудника «ДВ Авиабаза» госпитализированы в больницы г. Хабаровска. Остальные специалисты лесной охраны в госпитализации не нуждаются: 2 сотрудника, не получившие значительных повреждений, находятся на больничном, 4 — в удовлетворительном состоянии, до дальнейшей работы допущены.
В данный момент правоохранительными органами проводится расследование всех обстоятельств произошедшего ДТП", прокомментировали в ведомстве.
Также отмечено, что «ДВ Авиабаза» совместно с трудовой инспекцией проводят проверку несчастного случая на предприятии.