Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минлесхоз Хабаровского края прокомментировал ДТП с вездеходом лесоохраны

Четыре человека уже вернулись к работе, в больнице находятся четверо.

Источник: AmurMedia

Накануне, 17 числа в 10:30 (хбр) в районе 154 км автодороги, по направлению г. Комсомольск-на-Амуре — п. Березовый произошло ДТП с участием лесных пожарных.

Восемь человек пострадали в ДТП с техникой лесоохраны в Хабаровском крае.

Инцидент, уточнили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, произошел при доставке личного состава сотрудников КГСАУ «ДВ Авиабаза», в количестве 10 человек, на лесной пожар.

"Водитель вездехода, лесопользователя Солнечного округа, не справился с управлением на гравийной дороге.

По состоянию на 18 мая: 4 сотрудника «ДВ Авиабаза» госпитализированы в больницы г. Хабаровска. Остальные специалисты лесной охраны в госпитализации не нуждаются: 2 сотрудника, не получившие значительных повреждений, находятся на больничном, 4 — в удовлетворительном состоянии, до дальнейшей работы допущены.

В данный момент правоохранительными органами проводится расследование всех обстоятельств произошедшего ДТП", прокомментировали в ведомстве.

Также отмечено, что «ДВ Авиабаза» совместно с трудовой инспекцией проводят проверку несчастного случая на предприятии.