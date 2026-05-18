В Херсонской области при ударах ВСУ погибли три человека и ранен глава Скадовского района

С 15 по 17 мая Херсонская область подверглась массированным ударам со стороны ВСУ. В результате обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В городе Алешки при ударах дронов погибли трое мужчин. Один из них — 1981 года рождения, личности двоих других на данный момент устанавливаются.
В Скадовске под атаку БПЛА попал глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка, который получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. Он был оперативно госпитализирован, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным главы области, повреждения получили жилые дома в ряде населенных пунктов, включая Алешки, Антоновку, Алексеевку, Великую Лепетиху, Великие Копани, Виноградово, Долматовку, Круглоозёрку и Скадовск.
Обстрелам и ударам подверглись здания детских садов в Костогрызово и Раденске, дом культуры в Малых Копанях. В населенном пункте Привольное повреждена сельхозтехника, а в Братолюбовке — элеватор.