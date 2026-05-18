Прокуратура взяла на контроль обстоятельства гибели мальчика на водоеме в Володарском округе

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль обстоятельства гибели подростка на озере Малибу в Володарске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем макс-канале.
Напомним, что в воскресенье, 17 мая, спасатели МЧС извлекли из воды тело 13-летнего мальчика. Известно, что погибший хотел переплыть водоем на спор.
На место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего выезжал прокурор Володарского района Никита Белоусов.
«Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жаркая погода в Нижегородской области сохранится до 21 мая.
