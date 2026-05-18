В Перми обнаружили тело девушки во дворе жилого комплекса

Тело девушки обнаружили во дворе жилого комплекса в Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП-Пермь».
Трагедия произошла около комплекса «Паруса над Камой» в Мотовилихинском районе Перми.
«Девушка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Сайту perm.aif.ru направил запрос в СУ СК РФ по Пермскому краю, чтобы узнать подробности произошедшего.
Напомним, вечером 4 мая у дома на улице Льва Шатрова неизвестный мужчина напал на девушку. Он повалил её на землю и потребовал открыть дверь. Пермячка трижды пыталась вырваться и позвать на помощь, но нападавший силой закрывал ей рот, пытаясь изнасиловать.