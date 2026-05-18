В Австрии стадо коров напало на супружескую пару

В австрийской коммуне Оберлиенц стадо коров напало на пожилую пару, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщила полиция федеральной земли Тироль.
Инцидент случился в минувшее воскресенье. 67-летняя местная жительница скончалась на месте от полученных травм, ее 65-летнего супруга вертолетом санавиации доставили в больницу города Инсбрук. Причины происшествия устанавливаются. Пастбище было обозначено предупреждающими табличками, а на момент случившегося там находились десятки принадлежащих местным фермерам животных.
Как уточняет газета Kronen Zeitung, погибшая и пострадавший не были туристами. По данным издания, супруги отправились на прогулку, но либо недооценили, либо вовсе не распознали угрозу, исходившую от пасшихся коров. Журналисты также выяснили, что в момент нападения в стаде насчитывалось около 50 голов.