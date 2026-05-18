В ДТП на воронежском предприятии погиб 43-летний зоотехник

На предприятии под Воронежем погиб зоотехник.

Трудовая инспекция Воронежской области проводит расследование гибели сотрудника ООО «Заречное», основным видом деятельности которого является производство мяса в охлажденном виде.

В ведомстве рассказали, что 10 мая на территории предприятия произошло ДТП. Столкнулись внедорожник «KUBOTA» под управлением 43-летнего зоотехника и кормораздатчик. В результате происшествия зоотехник получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудникам гострудинспекции предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.