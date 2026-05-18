В Нововоронеже пенсионерку запугали изменой Родине и выманили 4 млн руб

В райцентре под Воронежем задержали пособника аферистов, обирающих стариков.

Источник: Комсомольская правда

Нововоронежские оперативники задержали курьера, который обманом забрал у 71-летней женщины крупную сумму.

Как рассказала пенсионерка в полиции, ей позвонили «сотрудники ФСБ» и запугали, что ей грозит уголовная ответственность за «подозрительные переводы в недружественное государство». После этого пожилую женщину убедили обналичить все сбережения и перевести на «безопасный счет». Пенсионерка сняла в банке четыре миллиона рублей и отправилась на улицу Коммунальную, где передала курьеру сверток после кодового пароля «Багира-собака». Забрав пакет с наличными, парень вручил потерпевшей фиктивный договор о сохранности средств.

Полицейским удалось отследить сообщника аферистов, задержанный 18-летний житель Россоши признался, что нашел подработку в интернете.

— Кураторы пообещали ему платить по 5 000 рублей за поездку для «передачи документов». Теперь ему придется ответить за мошенничество, молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.