В Нововоронеже пенсионерку запугали изменой Родине и выманили 4 млн руб

Как рассказала пенсионерка в полиции, ей позвонили «сотрудники ФСБ» и запугали, что ей грозит уголовная ответственность за «подозрительные переводы в недружественное государство». После этого пожилую женщину убедили обналичить все сбережения и перевести на «безопасный счет». Пенсионерка сняла в банке четыре миллиона рублей и отправилась на улицу Коммунальную, где передала курьеру сверток после кодового пароля «Багира-собака». Забрав пакет с наличными, парень вручил потерпевшей фиктивный договор о сохранности средств.