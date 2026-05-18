Четыре человека пострадали при падении с транспортера лесоохраны в Приамурье

Четыре человека получили тяжелые травмы, упав с вездехода лесоохраны в Хабаровском крае.
Борт санитарной авиации доставил в медучреждение четверых человек, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.
По информации ведомства, в кабине спецмашины находились водитель и пассажир, еще девять человек ехали на крыше транспортера. В какой-то момент рулевой потерял управление, и автомобиль оказался в кювете. Четверо пассажиров упали, двое из них попали под гусеницы.
Санавиация доставила пострадавших в больницу Хабаровска. Врачи диагностировали переломы ребер и ключиц, тазобедренных костей, черепно-мозговые травмы. Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, троих госпитализированных сейчас готовят к операции.
«Пассажиры ехали с нарушением правил перевозки», — проинформировали в ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.