В Краснодаре осудили обвиняемого в госизмене

По версии следствия, в июле 2023 года подсудимый, придерживавшийся антироссийских взглядов и выступавший против проведения специальной военной операции, установил контакт с действующим военнослужащим ВСУ и согласился оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности России.
Как установил суд, фигурант выполнял поручения своего куратора, в том числе занимался поиском лиц, готовых помогать украинской стороне, после чего отчитывался о проделанной работе.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Суд назначил осужденному 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 100 тыс. руб., а также ограничение свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.