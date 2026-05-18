18-летний пермяк обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей

18-летний пермяк обманул на 1,5 миллиона рублей пенсионерку, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
В декабре 2025 года в полицию обратилась 83-летняя жительница Мотовилихинского района. Пенсионерка рассказала, что неизвестные убедили её перевести личные сбережения на «безопасный счёт». Женщина уже передала мошенникам 1,5 миллиона рублей и собиралась отдать ещё 500 тысяч. Полицейские выехали по адресу и задержали курьера с поличным.
Выяснилось, что за несколько дней до этого молодой человек забрал деньги ещё у двух потерпевших — общая сумма составила более 600 тысяч рублей.
Следователи установили, что обвиняемый нашёл подработку курьером в интернете. Его задача была забирать наличные и переводить их через криптообменники. За услуги он получал процент. На следствии пермяк полностью признал вину и раскаялся. Большую часть ущерба он возместил. Уголовное дело направлено в суд.