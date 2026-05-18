18-летний пермяк обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей

В декабре 2025 года в полицию обратилась 83-летняя жительница Мотовилихинского района. Пенсионерка рассказала, что неизвестные убедили её перевести личные сбережения на «безопасный счёт». Женщина уже передала мошенникам 1,5 миллиона рублей и собиралась отдать ещё 500 тысяч. Полицейские выехали по адресу и задержали курьера с поличным.