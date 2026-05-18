Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летний пермяк обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей

На следствии молодой человек полностью признал вину и раскаялся.

18-летний пермяк обманул на 1,5 миллиона рублей пенсионерку, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В декабре 2025 года в полицию обратилась 83-летняя жительница Мотовилихинского района. Пенсионерка рассказала, что неизвестные убедили её перевести личные сбережения на «безопасный счёт». Женщина уже передала мошенникам 1,5 миллиона рублей и собиралась отдать ещё 500 тысяч. Полицейские выехали по адресу и задержали курьера с поличным.

Выяснилось, что за несколько дней до этого молодой человек забрал деньги ещё у двух потерпевших — общая сумма составила более 600 тысяч рублей.

Следователи установили, что обвиняемый нашёл подработку курьером в интернете. Его задача была забирать наличные и переводить их через криптообменники. За услуги он получал процент. На следствии пермяк полностью признал вину и раскаялся. Большую часть ущерба он возместил. Уголовное дело направлено в суд.