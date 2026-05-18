Отметили наградами: волгоградские полицейские спасли людей из-подо льда

Двоих полицейских Волгоградской области отметил наградами министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Правоохранители Старополтавского района спасли жизни водителя и пассажирки, которые находились в машине, провалившейся под лед.
Происшествие случилось 1 января 2026 года. В райотдел полиции поступило сообщение, что автомобиль наполовину ушел под воду на реке Еруслан у села Лятошинка. Самостоятельно людям из него не выбраться — двери оказались заблокированы льдом. Между тем машину могло вот-вот утянуть на глубину.
На место выдвинулись старший лейтенант Ильяс Бисимбеков и младший лейтенант Владислав Эбель.
Первый попробовал добраться до авто по наледи, но лед под ним проломился, едва он прошел половину пути. По грудь в воде, он тем не менее сумел дойти до машины и помог людям выбраться. На берегу их уже ожидал Владислав Эбель.
«Старшего лейтенанта полиции Ильяса Бисимбекова наградили ведомственной медалью “За смелость во имя спасения”, младшего лейтенанта полиции Владислава Эбеля — почетной грамотой МВД России», — сообщает официальный представитель министерства Ирина Волк.
Ранее стало известно, что спасатели извлекли из воды перекувыркнувшегося из лодки в воды Ахтубы рыбака.