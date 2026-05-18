Севшего на трон в Эрмитаже посетителя направили на обследование

Задержанного за незаконное проникновение к Большому императорскому трону в Государственном Эрмитаже мужчину направят в специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В связи с неадекватным поведением мужчины полицейскими было принято решение о его направлении в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи», — пояснили в ведомстве.
Как ранее информировали в Главке Росгвардии по Северо-Западному округу, в воскресенье посетитель Эрмитажа зашел за ограждение в Георгиевском зале и сел на Большой императорский трон. На замечание смотрительницы мужчина отреагировал агрессивно. Прибывшие по вызову росгвардейцы задержали нарушителя, который пытался оказать им сопротивление.
В пресс-службе Эрмитажа уточнили, что мужчина принялся зачитывать некий текст, а при досмотре у него был обнаружен спрятанный в обуви небольшой нож. В ходе этого инцидента никто из сотрудников или гостей музея не пострадал.
Специалисты музея проводят детальную экспертизу для оценки сохранности Большого императорского трона и скамейки.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал произошедшее «актом вооруженного вандализма». По словам главы музея, подобные инциденты наносят историческим объектам материальный и моральный ущерб, а также создают неудобства для посетителей. Пиотровский подчеркнул, что музей рассматривает это как сознательное правонарушение, требующее жесткой реакции.