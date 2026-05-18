Обвиняется в хищении у государства 253 млн: суд оставил в СИЗО директора ООО «Монтажник»

Крупную преступную схему раскрыли в марте этого года. Тогда сообщили, что из государственного бюджета похитили 253 млн рублей, которые были выделены для строительства станции обеззараживания воды на очистных сооружениях. По версии следствия, на преступление пошли подрядчик, ООО «Монтажник», а также пока нераскрытые сотрудники администрации города и областного правительства.