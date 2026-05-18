Более 17 г наркотика изъято у мужчины на станции метро «Лубянка»

«Сотрудниками полиции на станции метро “Лубянка” задержан 29-летний иностранец. В ходе личного досмотра в пачке из-под сигарет у него обнаружено 12 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством — производным N-метилэфедрона. Впоследствии выяснилось, что при задержании мужчина успел оставить в условленном месте ещe один сверток, который был также изъят. Общая масса изъятого составила более 17 г. Установлено, что иностранец работал наркокурьером. Подработку он нашел через один из мессенджеров, при этом полностью осознавал незаконный характер своих действий», — рассказали в пресс-службе.
По данному факту следственным управлением УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.