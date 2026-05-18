Более 17 г наркотика изъято у мужчины на станции метро «Лубянка»

«Сотрудниками полиции на станции метро “Лубянка” задержан 29-летний иностранец. В ходе личного досмотра в пачке из-под сигарет у него обнаружено 12 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством — производным N-метилэфедрона. Впоследствии выяснилось, что при задержании мужчина успел оставить в условленном месте ещe один сверток, который был также изъят. Общая масса изъятого составила более 17 г. Установлено, что иностранец работал наркокурьером. Подработку он нашел через один из мессенджеров, при этом полностью осознавал незаконный характер своих действий», — рассказали в пресс-службе.