Грузовик и спецтехника сгорели в промзоне в Кстове

Грузовик загорелся в Кстове. Сильный дым от него было видно даже в близлежащих поселках, недалеко от промзоны, рассказали очевидцы редакции сайта pravda-nn.ru.
Как сообщили в ГУ МЧС России, пожар произошел на улице в районе дома № 38 по улице Ломоносова. Огонь раскинулся по площади 100 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал, однако сгорел сам «КамАЗ» и другая спецтехника. О причинах пожара не сообщается.
