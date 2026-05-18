Нижегородская полиция привлекла к ответственности родителей двух подростков-зацеперов

Полиция составила административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей на родителей двух несовершеннолетних зацеперов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Известно, что в минувшее воскресенье, 17 мая, на остановке «Улица Баранова» в Московском районе Нижнего Новгорода водитель трамвая № 6 задержал двух подростков, пытавшихся прокатиться снаружи трамвая, и передал их сотрудникам Росгвардии.
С мальчиками 2015 года рождения и их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения. Родителей привлекли к административной ответственности, а самих юных нарушителей поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
«Полиция Нижнего Новгорода призывает родителей обсудить с детьми риски опасных увлечений и организовать для них безопасный досуг, объяснить, что экстремальные хобби могут привести к серьёзным травмам, инвалидности или летальному исходу, а также влекут юридические последствия», — говорится в сообщении.
Напомним, что полиция установила личность подростка, занимавшегося зацепингом в нижегородском метро.