В Калининграде задержали организатора онлайн-наркомаркета, продавшего наркотики 1900 раз

В Калининграде ликвидировали межрегиональный канал сбыта наркотиков. Задержан организатор онлайн-площадки, совершивший 1900 продаж. При обысках изъято 250 г запрещенных веществ, еще 20 г кокаина обнаружено в Сочи. Подозреваемый взят под стражу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Калининграде сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области вместе с коллегами из регионального Пограничного управления ФСБ России перекрыли канал поставки запрещенных веществ. Оперативники задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в распространении наркотиков сразу в нескольких регионах страны.

Горожанин создал в теневом сегменте интернета онлайн-наркомаркет, и за все время работы этой площадки он успел продать через нее наркотические средства 1900 раз.

При работе по делу в Калининграде полицейские обнаружили три тайника с мефедроном и амфетамином, а также оборудованное хранилище в подвале жилого дома на улице Арсенальной. По указанным адресам были изъяты около 250 граммов запрещенных веществ, включая амфетамин, кокаин, гашиш и марихуану.

В ходе расследования выяснилось, что дилер успел организовать еще семь закладок в Сочи. Калининградские оперативники выехали в служебную командировку и изъяли из них дополнительную партию кокаина весом 20 граммов.

Следователи регионального УМВД возбудили в отношении фигуранта уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.

