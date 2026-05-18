В Калининграде задержали организатора онлайн-наркомаркета, продавшего наркотики 1900 раз

В Калининграде сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области вместе с коллегами из регионального Пограничного управления ФСБ России перекрыли канал поставки запрещенных веществ. Оперативники задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в распространении наркотиков сразу в нескольких регионах страны.
Горожанин создал в теневом сегменте интернета онлайн-наркомаркет, и за все время работы этой площадки он успел продать через нее наркотические средства 1900 раз.
При работе по делу в Калининграде полицейские обнаружили три тайника с мефедроном и амфетамином, а также оборудованное хранилище в подвале жилого дома на улице Арсенальной. По указанным адресам были изъяты около 250 граммов запрещенных веществ, включая амфетамин, кокаин, гашиш и марихуану.
В ходе расследования выяснилось, что дилер успел организовать еще семь закладок в Сочи. Калининградские оперативники выехали в служебную командировку и изъяли из них дополнительную партию кокаина весом 20 граммов.
Следователи регионального УМВД возбудили в отношении фигуранта уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.