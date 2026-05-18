В Волгоградской области дача взятки полицейскому обернулась уголовным делом

Инцидент произошел утром 14 мая, когда полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2107». Машина двигалась по улицам без регистрационных номеров. За рулем находился 64-летний местный житель, у которого не оказалось при себе регистрационных документов. Кроме того, в салоне авто перевозили троих несовершеннолетних с нарушением ПДД. Полицейские составили административные материалы по всем выявленным фактам.