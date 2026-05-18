Огнеборцы МЧС потушили частный дом во Владивостоке

На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Босфора во Владивостоке. К месту вызова незамедлительно направили огнеборцев МЧС России, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
На момент прибытия пожарных горела центральная часть крыши и часть стены с фасада, из-под кровли валил густой чёрный дым. В результате пожара дом повреждён огнём на площади около 200 кв. метров, произошло частичное обрушение крыши.
Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и точный ущерб устанавливаются.
