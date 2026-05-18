Экс-замгубернатора Кубани Нестеренко оставили под домашним арестом

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко, обвиняемый в превышении должностных полномочий, продолжит находиться под домашним арестом. Ленинский районный суд Краснодара отказал ему в просьбе о смягчении меры пресечения.
Защита экс-чиновника, в свою очередь, ходатайствовала о замене домашнего ареста на подписку о невыезде. Адвокаты приводили аргументы, что за все время нахождения под арестом Александр Нестеренко не нарушал его условий. Также указывалось, что из-за запрета на пользование мобильной связью и интернетом он временно не работает, а его семья, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, оказалась в сложном материальном положении.
«Суд постановил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Нестеренко оставить без изменения, установив срок ее действия — шесть месяцев», — огласил решение судья.
Напомним, Александр Нестеренко был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в 2025 году. Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий.
Предполагается, что противоправные действия Нестеренко связаны с его работой в период с 2023 по 2024 год, когда он возглавлял ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Как ранее сообщалось в правоохранительных органах, речь идет о проблемах со строительством школ в Херсонской области.
Напомним, что до своего задержания, в мае 2025 года, Александр Нестеренко занимал пост вице-губернатора, курирующего строительную сферу. Тогда губернатор Вениамин Кондратьев предложил ему покинуть должность из-за значительного отставания в сроках строительства социальных объектов.