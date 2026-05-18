В Латвии закрывают нефтебазу после падения беспилотников

Компания East-West Transit приняла решение о закрытии нефтебазы, расположенной в городе Резекне на востоке Латвии, сообщает LSM. 7 мая на территории данного объекта произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Reuters

Размер причиненного ущерба компанией не раскрывается. Ранее латвийские власти информировали, что в результате произошедшего были повреждены четыре резервуара для хранения нефтепродуктов. На месте возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. На момент падения беспилотников указанные резервуары были порожними.

Происшествия с беспилотниками привели к правительственному кризису в стране. Премьер-министр Эвика Силиня выдвинула обвинения в адрес министра обороны Андриса Спрудса, указав на недостаточность принятых мер безопасности. 10 мая министр подал в отставку. Спустя несколько дней Эвика Силиня и весь состав кабинета министров также объявили об уходе в отставку.

