В Латвии закрывают нефтебазу после падения беспилотников

Происшествия с беспилотниками привели к правительственному кризису в стране. Премьер-министр Эвика Силиня выдвинула обвинения в адрес министра обороны Андриса Спрудса, указав на недостаточность принятых мер безопасности. 10 мая министр подал в отставку. Спустя несколько дней Эвика Силиня и весь состав кабинета министров также объявили об уходе в отставку.