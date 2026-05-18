В Севастополе при атаке ВСУ повреждены 66 домов и 34 машины

«В результате нападения вооруженных формирований Украины в ночь с 16 на 17 мая нейтрализовано 64 БПЛА. К счастью, погибших и пострадавших нет. Выявлены повреждения различной степени тяжести в 21 многоквартирном доме, 45 частных домовладений — повреждены остекление, фасады дома, крыши. <…> Повреждены 34 личных автомобиля, в одном случае зафиксировано повреждение общественного транспорта», — заявил Краснокутский.
По его словам, из-за падения обломков беспилотников произошло два пожара, которые были оперативно потушены. Кроме того, поврежден физкультурно-оздоровительный комплекс в одном из сел, входящих в состав города. Урон нанесен двум объектам системы электроснабжения.