Отцу и сестре погибшего 42-летнего участника СВО под Воронежем вручили орден Мужества

Георгий родился 10 декабря 1982 года в селе Дракино Лискинского района. Позже он жил и работал в Воронеже, где успешно развивал собственное дело — фирму по организации переездов. В 2023 году мужчина принял решение добровольно подписать контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. За время верной службы он был удостоен ведомственной медали «За укрепление боевого содружества». Георгий погиб при выполнении очередного боевого задания 4 апреля 2025 года.