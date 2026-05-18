Центр психиатрии и наркологии загорелся в Могилеве

В МЧС сообщили о пожаре в центре психиатрии и наркологии в Могилеве.
Возгорание произошло 18 мая в Могилевском областном центре психиатрии и наркологии, который располагается в областном центре на улице Нижней Карабановской.
В МЧС сообщили о задымлении очевидцы. А когда спасатели прибыли к месту происшествия, из окна второго этажа здания административно-бытового корпуса уже шел дым. Было установлено, что пожар произошел в одном из помещений.
Известно, что загоревшееся двухэтажное здание находится на реконструкции. На момент возгорания людей внутри не было, никто не пострадал.
На месте работали семь единиц техники МЧС. Причина возгорания устанавливается.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше