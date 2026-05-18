Более 20 вражеских БПЛА уничтожили силы ПВО в Нижегородской области 18 мая

В течение утренних и дневных часов силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали угрозу, исходящую от более чем 20 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно первоначальной информации, никаких человеческих жертв не зафиксировано. Обломки, упавшие в результате инцидента, привели к незначительному ущербу для некоторых объектов гражданской инфраструктуры.
Экстренные службы уже приступили к устранению последствий и восстановлению повреждений. Деятельность по обеспечению безопасности воздушного пространства над областью продолжается в усиленном режиме.
