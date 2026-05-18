Необычные находки достали из канализационного колодца в Перми

Унитаз, сапог и автомобильную покрышку достала ресурсоснабжающая организация из канализационного колодца в пермском микрорайоне Акуловский.
Специалисты компании, устраняя засорение на сети диаметром 15 см, обнаружили, что двигаться стокам по трубе мешал мусор. В частном секторе кто-то выбрасывал мусор в колодец. Там оказались тряпки, палки, обломки досок общим весом 10 кг. После извлечения мусора бригада промыла 70-метровый участок трубы водой под высоким давлением.
«Даже одна маленькая влажная салфетка рано или поздно станет частью большого засора. Мусорные пробки преграждают путь стокам, и система водоотведения дает сбой», — предупреждают в компании.
В результате вода собирается в самых низких точках системы и в пиковые часы может подтопить улицы, что сопровождается неприятными запахами.
