Подростка, избившего мужчину до комы, задержали в Волжском

В Волжской больнице выхаживают мужчину, которого до комы избил местный подросток. В медучреждение 48-летнего пострадавшего доставили с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. Медики сообщили о происшествии в полицию.
Когда правоохранители задержали 16-летнего подозреваемого, выяснилось, что 10 мая подгулявший мужчина решил купить сигареты в киоске. Денег у него не хватало, и он решил попросить их у подростка.
«Несмотря на отказ, мужчина продолжил уговаривать юношу дать ему денег. Это разозлило последнего. Он ударил несколько раз просившего по голове. А когда тот упал, продолжил избивать пострадавшего», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным регионального следкома, через некоторое время конфликт между участниками повторился. Школьник вновь нанес мужчине несколько ударов по голове.
«Потерпевший упал на асфальт, очевидцы вызвали скорую помощь, волжанина экстренно госпитализировали. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь. Медики диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга и перелом свода черепа», — уточняет представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.
Суд заключил подростка под стражу.
Также следственные органы выясняют в настоящее время причину нападения жителя Элисты на священника. Мужчина набросился на протоиерея Анатолия Склярова с ножом после службы.