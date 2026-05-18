В Воронеже пьяный дебошир напал на участкового на улице Кирова

По данным ведомства, вечером 13 мая на улице Кирова старший участковый заметил на улице сильно пьяного мужчину, который вел себя шумно и нарушал общественный порядок. Полицейский подошел к воронежцу и потребовал успокоиться, однако тот в ответ набросился на сотрудника и несколько раз ударил его. Буяна быстро скрутили и задержали подоспевшие коллеги пострадавшего участкового.