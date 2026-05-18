На Левом берегу Омска сбили 12-летнего велосипедиста

Ребенок госпитализирован.

Источник: УМВД по Омской области

Сегодня, 18 мая, около 12:20 на Левобережье Омска произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, местом ДТП стал перекресток улиц Конева и 70 лет Октября. 12-летний мальчик, не спешившись, на велосипеде переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу и попал под колеса «Тойоты», которым управляла 41-летняя женщина.

Как уточнили в ведомстве, оба участника ДТП двигались на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда 12-летний велосипедист получил травмы и был доставлен в медучреждение. Окончательные причины и обстоятельства ДТП выясняются.