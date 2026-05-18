Семье погибшего 32-летнего добровольца под Воронежем передали орден Мужества

Семье погибшего 25 августа 2024 года участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Александра Николаевича Липунова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 32 года. У него остался сын Никита. Об этом стало известно 18 мая по итогам церемонии передачи государственных наград в районной администрации.