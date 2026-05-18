Майнинговую ферму выявили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Незаконное подключение к электросетям для майнинга пресекли в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
С октября 2024 года по настоящее время неизвестный заменил оборудование в трансформаторной подстанции в Автозаводском районе, что привело к увеличению потребляемой электроэнергии. При этом оплаты за нее не последовало. Тем самым организации причинен ущерб на сумму почти 1,5 млн рублей.
Вскоре на улице Строкина была обнаружена майнинговая ферма. Изъято 60 блоков и 3 коробки майнингового оборудования, а также компьютер, флешкарты, провода и терморегуляторы.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 2 лет.