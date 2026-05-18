Хозпостройки повреждены в Кстовском районе после атаки БПЛА

Атаку беспилотников отражали Силами ПВО в Кстовском районе в течение нескольких часов 18 мая. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале МАКС.
По его данным, пострадавших нет.
«Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек», — рассказала глава города, добавив, что сейчас на месте работают сотрудники администрации.
По словам губернатора Глеба Никитина, силы ПВО отразили атаку более чем 20 БПЛА на Нижегородскую область.
