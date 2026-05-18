19-летнего воронежца задержали за дропперство

Воронежский парень за 11 тысяч передал свою карту мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

Объявление в интернете о легком заработке сбило с правильного пути 19-летнего воронежского парня. За 11 тысяч молодой человек передал незнакомым людям данные своей банковской карты и открыл удаленный доступ к приложению.

Этот счет преступники использовали для вывода денег, похищенных у жителя другого региона. Оперативники провели расследование по заявлению потерпевшего и вышли на владельца карты.

За дропперство в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Полиция Воронежа напоминает: передача карт посторонним лицам делает граждан дропперами и влечет уголовную ответственность. Не соглашайтесь на сомнительный заработок в сети.

