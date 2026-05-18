Бабушке погибшего 30-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Юрий родился 4 мая 1994 года в Мурманской области, его детство прошло в военном гарнизоне, где служил его отец. Рано потеряв родителей, мальчик переехал в Лиски к бабушке, которая и вырастила его. Во взрослом возрасте Юрий принял решение продолжить дело отца и связать жизнь с военной службой. В 2023 году он добровольно подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. В сентябре 2024 года рядовой Хоробрый погиб при выполнении боевого задания.