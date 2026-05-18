Прятала еду? Мать хотят лишить родительских прав за истязание сыновей

История из Новочеркасска прогремела на всю страну. В первую очередь она затрагивает двух несовершеннолетних мальчиков, которые в покосившемся домике среди ободранных обоев и осколков на полу буквально учились выживать. Их мать, Анастасия А., говорит: «Я их люблю». Но соседи видят другую картину: ребята не ходят в школу, подбирают окурки для мамы и просят еду у чужих людей.
Сюжет показали в эфире федерального канала. После выхода передачи возбудили уголовное дело о халатности и истязании. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства доложить о проверке по этому делу. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Попрошайничали, прогуливали школу.
«Дети бродяжничают, голодные, не одеты. Знаю, что у неё сынок старший ходил на работу, она все деньги у него забирала, он приходил к нам и просил кушать», — рассказывают соседи этой семьи.
Восемь лет назад Анастасия рассталась с мужем — отцом мальчиков. Тот пропал без вести на СВО. Женщина осталась одна, не работая, живя только на пособия. Пока была жива её собственная мать, ещё держала дочь в узде, но после смерти бабушки дом погрузился в запустение.
Тётя мальчиков Светлана А. хочет оформить опеку над детьми. Сейчас старший парень, которому исполнилось 14 лет, живёт с бабушкой — мамой отца и тёти. А 10-летний младший находится в интернате, куда попал из-за того, что якобы не потянул школьную программу.
Родственники со стороны отца ребят рассказывают, что в доме холодно, еды не хватает, а мама прячет даже простые продукты от детей. Например, однажды поставила котлеты на шкаф, чтобы дети не съели чего-то лишнего. Если дети брали что-то без спроса, на них могли накричать.
Старшего сына мать отправила на заработки: мальчик таскал мешки, раскладывал овощи, якобы для того, чтобы ей хватало на сигареты и лекарства.
Как стало известно rostov.aif.ru, в марте этого года младший ребёнок ушёл из дома и пропал. Добровольцам поискового отряда удалось его найти на следующий день.
Неладное в семье подтверждают и соседи, которые почти в один голос говорят: пацаны нормальные, но вот с мамой творится что-то непонятное. «Газ обрезали, жрать нечего», — резюмируют люди.
К слову, в доме, где воспитывались мальчики, действительно нет газа, отапливать помещение приходится тепловентилятором. Связано это с тем, что после смерти матери у Анастасии накопились долги за коммунальные услуги и ей «отрезали» различные ресурсы. Потом задолженности ей помогли погасить неравнодушные люди. Но поскольку женщина не вступила в наследство и не оформила на себя дом, газ ей обратно не провели, так как по документам в доме никого нет, а значит и отапливать его не нужно.
В комнатах достаточно грязно, хотя хозяйка и утверждает обратное. На липких полах валяются комья пыли, осколки, скорлупа от яиц. В грязном холодильнике есть еда, правда, сроки годности на некоторых продуктах истекли ещё в январе. На одной из кроватей следы грязи — там спали уличные собаки. А ещё ужасный запах, который, по словам очевидцев, не передаст ни одно видео.
Право на детство.
«Старший ребёнок разговаривает со страхом, понимает, что на него могут накричать, что может быть психологическое давление. Он словно в состоянии, что он всегда что-то должен», — утверждает Марина Ф., знакомая семьи.
Соседи судачат, якобы однажды перед приходом в дом органов опеки, Анастасия просила у знакомых технику и мебель, чтобы проверяющим условия показались пригодными для воспитания сыновей.
При этом женщина утверждает, якобы у неё всё готово для ремонта. Кроме того, говорит, что на деньги материнского капитала она купила участок в Неклиновском районе, чтобы дети смогли в будущем там устроить свою жизнь.
По словам Светланы, чтобы ограничить Анастасию в родительских правах, детей формально нужно передать отцу. А он — без вести пропавший. У неё самой есть жильё — своя квартира, где она живёт с мужем и 11-летней дочкой. Тем не менее, женщина готова открыть дверь и племянникам: хочет, чтобы у мальчиков тоже появился шанс на нормальное детство.
Rostov.aif.ru попытался связаться со Светланой, однако оперативного комментария получить не удалось.
На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете. По данным информационного центра ведомства, в Ростовской области расследуют уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 117 УК РФ («Истязание»). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде доложить о ходе расследования.
«Органами опеки и попечительства ситуация в семье признана не требующей дополнительного контроля», — сказано в сообщении ведомства.
Насколько подобная ситуация может быть опасна для детской психики? Как пояснила rostov.aif.ru психолог Анна Рыбинцева, если ребёнок живёт в постоянном страхе, не зная, получит ли еду и за что его могут наказать, у него формируется хроническая тревожность и недоверие к миру.
«Дети в таких условиях часто берут на себя “взрослую” ответственность: стараются заработать, защитить младшего, угодить маме, но при этом внутри остаются маленькими, испуганными и одинокими. Самое важное сейчас — дать им ощущение безопасности, стабильности и безусловной любви, чтобы они смогли заново научиться доверять и просто быть детьми», — отметила эксперт в беседе с нашей редакцией.
Чем закончится эта история, будут решать компетентные органы. Rostov.aif.ru продолжит следить за ситуацией.