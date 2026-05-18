В Чертково сгорел гараж с автомобилем

ЧП произошло на улице Строительной.

В посёлке Чертково Ростовской области огонь уничтожил легковой автомобиль вместе с гаражом. Информацию об инциденте предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ЧП произошло на улице Строительной. Согласно данным спасателей, возгорание началось в гараже: сначала загорелась припаркованная там машина, после чего пламя перекинулось на находившиеся в помещении легко воспламеняющиеся предметы и материалы.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации возгорания на площади 32 квадратных метра были направлены шесть сотрудников пожарной охраны с использованием двух специализированных автоцистерн.

В настоящее время специалисты МЧС проводят проверку, чтобы установить точную причину произошедшего пожара.

