В Чертково сгорел гараж с автомобилем

В посёлке Чертково Ростовской области огонь уничтожил легковой автомобиль вместе с гаражом. Информацию об инциденте предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.
ЧП произошло на улице Строительной. Согласно данным спасателей, возгорание началось в гараже: сначала загорелась припаркованная там машина, после чего пламя перекинулось на находившиеся в помещении легко воспламеняющиеся предметы и материалы.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации возгорания на площади 32 квадратных метра были направлены шесть сотрудников пожарной охраны с использованием двух специализированных автоцистерн.
В настоящее время специалисты МЧС проводят проверку, чтобы установить точную причину произошедшего пожара.