МЧС: в Калининграде произошел пожар в автосервисе на проспекте Победы

В понедельник, 18 мая, в Калининграде загорелся автосервис на проспекте Победы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре поступило от оператора «Системы-112» в 14.20. Прибывшие огнеборцы эвакуировали 2 пропановых, 2 углекислотных, 3 ацетиленовых баллона и ликвидировали открытое горение. Огонь уничтожил два легковых автомобиля, еще один обгорел частично. Пострадавших нет.
Пожар на площади 150 квадратных метров тушили 20 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Причину возгорания установят сотрудники органов дознания МЧС.
Фото пресс-службы регионального управления МЧС.
