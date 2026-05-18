После атаки БПЛА под Нижним Новгородом повреждены хозпостройки

Юрий Шалабаев сообщил, что на месте уже работают сотрудники администрации.

Источник: Комсомольская правда

18 мая силами ПВО была отражена атака беспилотников в Кстовском районе. По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, в результате падения обломков незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек. При этом пострадавших, по предварительным данным, нет. Сейчас на месте работают сотрудники кстовской администрации.

Массированная атака беспилотников на Нижегородскую область произошла сегодня утром — силы ПВО сбили над регионом более 20 беспилотников. Тогда власти заявляли лишь о незначительных повреждениях гражданской инфраструктуры без уточнения конкретных объектов. Теперь стало известно, что повреждения получили хозяйственные постройки в Кстовском районе.

По данным Минобороны России, атаки беспилотников 18 мая затронули сразу несколько регионов страны. Средства ПВО работали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской и других областях, а также в Москве и Краснодарском крае.

