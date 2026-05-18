Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ингушетии получил срок за хранение гранат в ванной

Житель Ингушетии признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия. В его ванной нашли целый арсенал: гранаты с запалами, огнестрельное оружие и крупную партию патронов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Суд вынес приговор жителю Ингушетии, хранившему дома арсенал оружия. Мужчина проведет в колонии 6,5 года за тайник в ванной, сообщает прокуратура региона.

Сотрудники УФСБ обнаружили в ванной комнате осужденного шесть гранат с запалами, огнестрельное оружие и крупную партию патронов.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств. При вынесении приговора учли позицию гособвинителя и тот факт, что на иждивении у осужденного находятся двое детей.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении двоих детей суд приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 40 тысяч рублей в доход государства», — уточнили в надзорном ведомстве.