Житель Ингушетии получил срок за хранение гранат в ванной

Суд вынес приговор жителю Ингушетии, хранившему дома арсенал оружия. Мужчина проведет в колонии 6,5 года за тайник в ванной, сообщает прокуратура региона.
Сотрудники УФСБ обнаружили в ванной комнате осужденного шесть гранат с запалами, огнестрельное оружие и крупную партию патронов.
Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств. При вынесении приговора учли позицию гособвинителя и тот факт, что на иждивении у осужденного находятся двое детей.
«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении двоих детей суд приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 40 тысяч рублей в доход государства», — уточнили в надзорном ведомстве.